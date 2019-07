Buffon: «Jogar ao lado de Ronaldo é uma prenda fantástica»

Gianluigi Buffon e Cristiano Ronaldo nunca esconderam a admiração que nutrem um pelo outro e esta temporada, pela primeira vez nas suas carreiras, vão partilhar o balneário. Um marco que o guardião italiano, de 41 anos, assinalou esta quinta-feira na sua apresentação, considerando que se trata de uma incrível prenda para quem está perto de se despedir do mundo do futebol."Será fantástico jogar ao lado de Ronaldo. Já tive a chance de jogar ao lado de campeões como Neymar e Mbappé no Paris SG e agora, graças à Juventus, poderei jogar com Ronaldo. Creio que, para jogadores com a minha experiência, ter a possibilidade de acabar a carreira ao lado de jogadores tão importantes é uma prenda fantástica", admitiu o guardião de 41 anos, que na sua apresentação falou também de Maurizio Sarri e dos objetivos da temporada."Já estive com o Sarri e ele causou-me uma excelente impressão, a mesma que deu a todos na sua primeira conferência de imprensa. Não podemos pensar já em ganhar a Champions, porque isso seria o ínicio do fracasso. Claro que é o troféu mais desejado, mas a final é só no final de maio, às vezes em junho, e pelo meio há dez importantes meses", explicou.