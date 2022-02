Buffon renova com o Parma e vai jogar até aos 46 anos

O Parma anunciou que Gianluigi Buffon renovou por mais uma época, até 2024, pelo que o guarda-redes, antigo internacional italiano, vai manter-se em atividade pelo menos até aos 46 anos.O presidente do clube da Serie B, Kyle Krause, confirmou esta manhã o prolongamento do vínculo. O guarda-redes tinha regressado ao Parma no último verão, depois de terminar contrato com a Juventus.Buffon é o jogador com mais presenças em jogos da Serie A (657), tendo ganho 10 campeonatos com a Juventus.Esta época, na Serie B, esteve em 23 encontros, sofreu 23 golos, tendo mantido a baliza fechada em 8 jogos.