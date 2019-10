Buffon revela conversa com Ronaldo depois do golaço de bicicleta do português em Turim

Gianluigi Buffon revelou este domingo aquilo que foi conversado entre ele e Cristiano Ronaldo na altura em que o português apontou um memorável golo de bicicleta frente à Juventus, quando ainda vestia a camisola do Real Madrid.





"Depois de uns 25 segundos de normal frustração pelo golo que sofri, pensei no que ele me tinha feito, algo realmente bonito. E perguntei-lhe: 'Cristiano, quantos anos tens?' E ele respondeu-me 'Não está mal para uma pessoa de 33 anos, pois não?'", revelou o guardião à margem de um torneio organizado pela Gazzetta dello Sport."No final da minha carreira tive a possibilidade de jogar com o Cristiano, é mais um valor. É difícil crescer se não jogas com os melhores e queria acrescentá-lo à lista de grandes campeões com quem joguei", garantiu.