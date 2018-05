Continuar a ler

Gianluigi Buffon anunciou esta quinta-feira, em conferência de imprensa, a sua saída da Juventus: "Sábado farei o meu último jogo pela Juventus. Penso que é a melhor maneira de acabar esta aventura maravilhosa", disse o lendário guarda-redes italiano, que se despede assim do clube que representou durante 17 anos, pelo qual fez 685 jogos oficiais e conquistou 19 troféus.O vencedor do Mundial’2006, considerado como um dos melhores guarda-redes de sempre, mostrou-se emocionado com o momento, estando até por vezes perto das lágrimas, mas não confirmou se iria abandonar os relvados.