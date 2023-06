Buffon saiu de campo em lágrimas e deixou emocionada mensagem ao Parma

View this post on Instagram A post shared by Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon)

Gianluigi Buffon pode ter 45 anos, mas a forma como vive o futebol ainda é bem apaixonada. Este sábado, depois de ver o seu Parma falhar o acesso ao playoff de promoção à Serie A, o guardião voltou a mostrar isso mesmo, ao deixar o relvado em lágrimas após o empate diante do Cagliari. Horas depois desse momento emotivo, Gigi recorreu ao Instagram para deixar uma sentida mensagem, na qual mostra todas essas emoções."Há derrotas que te deixam com uma sensação de perda e profunda solidão. E há derrotas em que sentes, pelo contrário, que estás rodeado de milhares de braços, onde as lágrimas na verdade representam que estamos a plantar algo. Estranhamente há algo que nos une para lá do resultado desportivo, tornando-te como uma daquelas caras que estão na plateia, fazendo-te perceber que fazes parte deles. Uma sensação que foi crescendo, como um cordão umbilical que nos une, feito de paixão, respeito, gratidão, corações e mãos que verdadeiramente te apoiam. No meio desta dura realidade, há algo muito profundo que tenho de vos dizer do fundo do meu coração: obrigado, obrigado incríveis gentes de Parma", escreveu o veterano guardião, que depois deste desfecho não dá sinais de querer parar.Tem contrato por mais uma temporada e é bem provável que o cumpra. Afinal de contas, mesmo com 45 anos foi titular em 19 partidas pelo Parma e só falhou o derradeiro encontro, diante do Cagliari, por estar lesionado.