Mas no dia seguinte, às 4h30 da madrugada, estava todo o plantel pronto a embarcar juntamente com o capitão... mas surgiu um problema. É que o jato que Buffon tinha reservado apenas tinha capacidade para 12 pessoas, incluindo tripulação, e muitos elementos tiveram que ficar de fora. No final de contas, apenas o treinador Massimiliano Allegri, o seu adjunto Marco Landucci, e os jogadores, Buffon, Chiellini, Benatia, Pjanic, Barzagli, Marchisio e Rugani, seguiram viagem até Florença.



À chegada, o guardião teve outro gesto comovente. Sugeriram-lhe que entrasse por uma porta lateral da igreja para escapar à multidão mas Buffon recusou e seguiu para a entrada principal, fazendo questão de dar todo o seu apoio aos adeptos violetas... escusado será dizer que tudo terminou com uma grande ovação a Buffon. Sempre um senhor, dentro e fora das quatro linhas.



A morte de David Astori deixou o mundo do futebol em sobressalto. Foram muitas as demonstrações de carinho para homenagearem o eterno capitão da formação de Florença e o guardião da Juventus, Gianluigi Buffon, teve um enorme gesto que está a sensibilizar tudo e todos... um gesto bem à sua medida.Na véspera do funeral de Astori, a Juventus estava em Londres a disputar a 2ª mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, frente ao Tottenham. No final da partida com os londrinos, o capitão Gigi Buffon avisou todos os companheiros de equipa que tinha pago do seu bolso um jato privado para poder comparecer no funeral de Astori. "O funeral do Astori é amanhã e há um avião privado que nos vai levar até Florença. O problema é que iremos ter que sair às 4h30 da manhã e eu percebo perfeitamente quem quiser ficar a descansar, ainda para mais depois de um jogo destes..." disse em pleno balneário de Wembley.