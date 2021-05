Buffon: «Tudo indica que vou deixar Itália»

Gianluigi Buffon, guarda-redes italiano, está de saída da Juventus aos 43 anos e continua à procura de um desafio que o estimule a melhorar o seu jogo, como o próprio confessou.





"Ainda não tenho a menor ideia para onde vou jogar, mas tudo indica que vou deixar Itália, porque a experiência em Paris (PSG) foi linda, enriqueceu-me desportivamente e humanamente, senti-me uma pessoa melhor. Então, se quero continuar a progredir como homem tenho de tentar ter outro tipo de experiência que não seja em Itália, porque só a ideia de aprender outro idioma, entrar em contacto com outras pessoas e superar dificuldades de qualquer tipo, são etapas que dão segurança. Sinto que estou bem quando percebo que estou a fazer algo para melhorar como pessoa e não apenas como jogador", revelou em entrevista à 'GQ Italia'.O guardião também contou como decidiu abandonar a sua Juventus: "Terminar esta história na Juve foi a coisa certa, porque após 20 anos a este nível e de uma relação de total respeito mútuo, acredito que um jogador como eu não conseguiria ficar num lugar com uma determinada função, como aquela que tive nos últimos dois anos, sem ter motivação para poder dar o meu melhor. No final do primeiro ano e meio, disse com muita lealdade à Juve que não renovaria. Agora, ainda quero sentir-me vivo, tenho estímulos e estou bem fisicamente, por isso é justo que tente outra experiência no estrangeiro ou outro ano como protagonista algures."Já sobre a chegada de José Mourinho ao campeonato italiano para orientar a Roma, Buffon acha que é benéfico para todos."É bom para um clube como a Roma e para os média, porque eles também precisam de personagens históricos como ele. Tanta experiência e relações que, na minha opinião, podem tornar-se uma mais-valia para a Roma como clube e como equipa", salientou.