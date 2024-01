Buffon propõe mexida no regulamento que promete revolucionar o futebol

Gianluigi Buffon considerou, numa entrevista ao jornal 'Tuttosport', que as medidas das balizas não estão adequadas ao futebol moderno. O guarda-redes italiano de 45 anos, que pendurou as luvas no ano passado, explica que com jogadores de dois metros entre os postes é cada vez mais difícil marcar."Fala-se em aumentar as balizas e acho que devíamos começar a pensar seriamente nisso. As medidas são as mesmas desde 1875, na altura se calhar eram demasiado grandes mas agora, vendo alguns guarda-redes, dá que pensar. A altura dos guarda-redes tem efeitos nos remates de longe: há 30 anos em cada 50 remates de longe 10 eram golo; hoje devem entrar uns três. De longe é muito difícil marcar um golo a um guarda-redes de dois metros", considerou o jogador.Nesta entrevista Buffon falou também da sua longa carreira. "Entendi a minha importância quando viajámos com o PSG para o Oriente e as pessoas procuravam-me. Disse ao Verratti 'deram-se conta de que sou um velho de 41 anos'. O carinho das pessoas emociona-me. Podes querer ganhar, mas não houver ninguém à tua espera no aeroporto, é quase como se não tivesses ganho."