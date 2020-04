Cagliari corta salários por iniciativa dos jogadores

O Cagliari, formação que milita no principal escalão italiano de futebol, informou esta quarta-feira, através do seu presidente, Tommaso Giulini, que o clube irá cortar nos salários, uma iniciativa que partiu dos próprios jogadores.





"Foram alguns jogadores que me procuraram a perguntar como poderiam ajudar e todos eles demonstraram um grande sentido de responsabilidade ao desistir de um salário mensal. Isso ajuda-nos muito", atirou, em declarações a um meio de comunicação local.Contudo, apesar do contributo dos atletas, Tommaso Giulini assume que o clube poderá ainda vir a passar dificuldades financeiras num futuro próximo."A estimativa dos quatro milhões de euros de danos aproxima-se da realidade. Esta estimativa não inclui direitos televisivos. Se viermos a perder esses, poderá ser uma catástrofe, esse montante não seria suficiente por si só. Nesse caso, vamos ver o que poderemos fazer em abril e maio, com muita serenidade", concluiu