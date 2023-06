Cagliari e Bari empatam e adiam decisão sobre subida à Serie A

O Cagliari e o Bari empataram 1-1 esta quinta-feira na primeira mão da final do playoff de acesso à Liga italiana de futebol, deixando tudo em aberto para a segunda partida, agendada para domingo.

A formação da casa adiantou-se logo no arranque do jogo, aos nove minutos, por intermédio do avançado peruano Gianluca Lapadula, mas os forasteiros, que tinham falhado um penálti aos 39', por Walid Cheddira, conseguiram alcançar a igualdade já no tempo de descontos da segunda parte, com nova chance da marca de onze metros, desta vez convertida com sucesso.

O veterano Mirco Antenucci, de 38 anos, que entrou de propósito para a marcação da grande penalidade, fez o golo que deu o empate ao Bari aos 90'+6, e a decisão sobre a subida à Serie A fica em suspenso até ao jogo decisivo, do dia 11 de junho.