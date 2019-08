Cagliari garante guarda-redes que chegou a ser apontado ao Benfica

O Cagliari anunciou ao final da tarde desta sexta-feira a contratação do guarda-redes sueco Robin Olsen, num acordo de empréstimo com a Roma válido por uma temporada. Olsen, de 29 anos, chegou a ser apontado ao Benfica no defeso e até provocou algum mal-estar na capital romana, mas vai mesmo continuar na Serie A, mas agora numa equipa com objetivos bem menos ambiciosos do que a comandada por Paulo Fonseca.