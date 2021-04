Cagliari marca dois golos nos descontos e garante incrível reviravolta diante do Parma

Uma ponta final sensacional permitiu este sábado ao Cagliari dar a volta ao resultado nos descontos e vencer o Parma por 4-3, na 31ª jornada da Serie A, na luta pela manutenção.

O Parma esteve a vencer desde os cinco minutos, quando Giuseppe Pezzella inaugurou o marcador, até aos 90'+2, mas o Cagliari deu a volta ao resultado com dois golos no espaço de dois minutos que viraram o resultado de 2-3 para 4-3, marcados por dois jogadores lançados na segunda parte.

O médio uruguaio Gaston Pereira e o avançado Cerri Alberto marcaram aos 90'+2 e 90'+4, respetivamente, com este último a fazê-lo seis minutos depois de entrar em campo, aos 88, quando a vitória do Parma parecia consumada.

Esta reviravolta da formação da Sardenha permite-lhe manter viva a chama da manutenção, apesar de seguir em 18º lugar, o primeiro abaixo da linha de água, com 25 pontos, a dois do lugar imediatamente acima, ocupado pelo Torino, com 27, e que no domingo recebe a Roma, treinada pelo português Paulo Fonseca.

Também esta tarde, o Sassuolo venceu na receção à Fiorentina, por 3-1, triunfo que lhe permite não perder definitivamente o contacto com o pelotão que luta pelos lugares de acesso às provas europeias, quando faltam sete jornadas para o fim da Série A.

No entanto, chegou ao intervalo a perder com a Fiorentina, por causa de um golo do médio Giacomo Bonaventura, aos 31', mas deu a volta ao resultado na segunda parte, com três golos sem resposta, aos 59', 62' e 75', os dois primeiros pelo avançado Domenico Berardi, ambos de penálti, e o terceiro pelo médio francês Maxime Lopez.

Nos outros jogos disputados este sábado, a Sampdoria, com o internacional português Adrien Silva (fez a assistência para o terceiro golo) no onze, venceu por 3-1 na receção ao Verona, que não pôde contar com outro português, Miguel Veloso, por estar lesionado.

A Udinese derrotou o Crotone, em casa deste, por 2-1, com o lateral direito português Pedro Pereira a ser titular pela equipa que ocupa o último lugar da Série A, mas acabando por ser substituído após o intervalo.