Cagliari opera reviravolta e vence nos descontos na receção à Sampdoria

O Cagliari garantiu, esta segunda-feira, o triunfo (4-3) na receção à Sampdoria no período de descontos, no encontro da 14.ª jornada da I liga italiana de futebol, e partilha o quarto lugar com a Roma, do português Paulo Fonseca.

Uma partida que parecia correr de feição à formação da 'Samp' para fugir à zona perigosa da tabela, uma vez que esteve por duas vezes com uma vantagem de dois golos, acabou em pesadelo nos últimos instantes.

O 'bis' de Fabio Quagliarella, aos 38 e 70 minutos, o segundo de grande penalidade, e um tento do uruguaio Gaston Ramirez (52) deixava antever um final feliz para os visitantes, mesmo com um tento pelo meio do belga Radja Nainggolan (69).

Contudo, João Pedro Galvão, ex-jogador do Estoril Praia, também conseguiu um 'bis' (74 e 76 minutos) e deu início à reviravolta, fechada já em tempo de compensação, por Alberto Cerri (90+6), que havia entrado três minutos antes.

A formação de Rolando Maran mantém-se, assim, no quarto lugar, em igualdade pontual com a Roma, ambos com 28, e a dois da Lazio, que é terceira. A Sampdoria segue na 17.º posição, primeiro lugar acima da zona de despromoção, com 12.

A Juventus empatou a dois golos na receção ao Sassuolo nesta ronda e perdeu a liderança para o Inter de Milão, que venceu (2-1) em casa a Spal e soma agora 37 pontos, mais um que a 'vecchia signora'.