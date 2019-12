Cagliari segura quarto lugar da Serie A com empate aos 90 minutos

Um golo de Daniele Ragatzu, aos 90 minutos, garantiu este domingo ao Cagliari o empate 2-2 em casa do Sassuolo e a manutenção do quarto lugar da Liga italiana de futebol, em jogo da 15.ª jornada da prova.

Domenico Berardi, aos sete minutos, e o sérvio ex-Benfica Filip Djuricic, aos 36, deram ao Sassuolo uma vantagem que parecia confortável, só que o conjunto da Sardenha respondeu no segundo tempo, com João Pedro Galvão, antigo jogador do Estoril-Praia, a reduzir, aos 51.

Quando tudo apontava para o triunfo da equipa da casa, os 'rossoblu' chegaram ao empate, aos 90 minutos, por intermédio de Daniele Ragatzu, que tinha sido lançado pelo técnico Rolando Maran, aos 78.

O Cagliari, que não perde há 13 partidas na 'Serie A', mantém-se no quarto lugar, com 29 pontos, os mesmos da Roma, treinada pelo português Paulo Fonseca, que na sexta-feira abriu a ronda com um 'nulo' (0-0) diante do Inter de Milão.

O Torino subiu ao oitavo lugar, após vencer por 2-1 na receção à Fiorentina. Simone Zaza e o argentino Cristian Ansaldi marcaram os golos da formação de Turim, aos 22 e 72 minutos, respetivamente, enquanto o uruguaio Martín Cácerez reduziu para os 'viola', aos 90+1.

Já no embate entre os dois últimos classificados, o Brescia colocou fim a nove jogos sem vencer (oito derrotas e um empate) e entregou a lanterna-vermelha à SPAL, ao vencer por 1-0, com um tento de Mario Balotelli.

No primeiro jogo do dia, o Génova desperdiçou uma vantagem de dois golos sobre o Lecce e cedeu uma igualdade 2-2, num encontro no qual os genoveses tiveram dois jogadores expulsos nos últimos 20 minutos.

A 'Serie A' é liderada pelo Inter de Milão, com 38 pontos, contra 36 da campeã em título Juventus, de Cristiano Ronaldo, derrotada no reduto da Lazio por 3-1, no sábado.