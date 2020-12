Calvário de Balotelli a chegar ao fim: avançado vai continuar a jogar em Itália

Mario Balotelli vai assinar segunda-feira contrato com o Monza, clube da 2.ª divisão italiana que vê no avançado uma peça fundamental para o objetivo da subida. A informação foi avançada pelo jornalista Di Marzio.





Balotelli - que passou por clubes como Manchester City, Milan, Liverpool, Nice e Marselha - não joga desde que foi despedido pelo Brescia, clube que desceu à Serie B na época passada e onde chegou a ser proibido de entrar.Recentemente foi associado ao Vasco da Gama."Ele quer vir, não se esqueçam que o Vasco é o segundo clube no mundo com mais títulos, depois do Real Madrid. Oficialmente não podemos assinar agora, mas temos trocado emails com propostas. Formalmente está tudo acertado, falta apenas assinar. Espero fazê-lo a 15 de janeiro, o Vasco precisa de um jogador como o Balotelli e ele precisa de um clube como o Vasco. Para os nossos adeptos seria como ter o Maradona", disse Fabio Cordella, diretor desportivo do clube brasileiro.O jogador italiano acumula um historial de indisciplina, mas Fabio Cordella não se mostrou preocupado com isso. "Não creio que o Mario precise de vir para o Rio de Janeiro para fazer coisas estúpidas. Penso que ele atingiu um elevado nível de maturidade mental."