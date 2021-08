Campeão Inter vence em Verona com reviravolta

O Inter Milão, atual campeão italiano, foi esta sexta-feira ao terreno do Verona vencer por 3-1, após ter chegado em desvantagem ao intervalo do encontro da segunda jornada do campeonato.

O médio Ivan Ilic, à passagem do minuto 15, inaugurou o marcador no Stadio Marc'Antonio Bentegodi, uma vantagem que durou até ao intervalo, pois viria a ser anulada, face aos golos de Lautaro Martinez (47') e Joaquim Correa (83' e 90'+4).

O internacional português Miguel Veloso não foi opção nos locais, devido a castigo.

O emblema milanês somou o segundo triunfo na prova e subiu, provisoriamente, ao primeiro lugar da Serie A, com seis pontos. Já o Verona somou a segunda derrota nesta temporada. Antes, na Dacia Arena, em Udine, os golos de Pusseto (29'), Deulofeu (70') e Molina (90'+3) garantiram a primeira vitória à Udinese na competição, na receção ao recém-promovido Venezia (3-0), que somou o segundo desaire.