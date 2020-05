Campeão mundial italiano revela que esteve infetado com coronavírus

O antigo futebolista internacional italiano Giuseppe Bergomi recuperou da covid-19, revelou esta terça-feira o ex-jogador, uma das maiores referências do Inter Milão, que contribuiu para a conquista do título mundial em 1982 pela seleção transalpina.

Bergomi, de 56 anos, afirmou durante uma conversação na rede social Instagram que esteve infetado e que, durante cerca de 20 a 25 dias, a partir do início de março, sentiu muitas dores e uma fraqueza constante.

O ex-futebolista, que é atualmente comentador desportivo, foi figura de destaque no futebol em Itália, o segundo país europeu com maior número de mortos devido à pandemia, depois do Reino Unido, com 30.739 vítimas mortais, além de mais de 219 mil casos de infeção confirmados.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 283 mil mortos e infetou mais de 4,1 milhões de pessoas em 195 países e territórios. Quase 1,4 milhões de doentes foram considerados curados.