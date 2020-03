Apesar das imagens e vídeos que partilha nas redes sociais ao lado da sua namorada , Antonio Candreva assumiu esta segunda-feira, em entrevista ao 'Corriere dello Sport', estar a passar este período de incerteza com o coração nas mãos, especialmente devido ao facto de o seu pai estar doente há um ano e não ter a possibilidade de o ver."O símbolo desta fase são as imagens das enfermeiras e médicos nos vários hospitais italianos, com as caras marcadas pela fadiga e pelas máscaras de proteção. É terrível. Quero agradecer-lhe pela incrível coragem que mostram todos os dias, pela sua dedicação e sacrifício. De certeza que vamos superar isto, saíndo mais fortes do que nunca. Os meus familiares ainda estão em Roma e isso faz-me sofrer ainda mais. Não poder ver o meu pai, que está doente há um ano, é muito mau. Estou sempre a pensar nele", assumiu o extremo, de 33 anos.Sobre o encontro disputado contra a Juventus, uma equipa que dias depois reportou a existência de um caso positivo, Candreva deixou no ar um tom de crítica. "Primeiro de tudo, lamento imenso pelo Daniele Rugani. Mas ao mesmo tempo estava preocupado connosco, mesmo que nem tenha estado com ele no campo ou no balneário. A minha maior preocupação foi infetar a minha família. Iria sentir-me tremendamente culpado. Se todos respeitarem as regras que nos são dadas, não temos de ter medo", explicou.Quanto à possibilidade de a Serie A ser resolvida no verão, o extremo assume que tudo será uma novidade, mas deixa claro que por agora o futebol é o que menos importa. "Seria certamente uma nova experiência. Talvez não seja a ideal, por causa do calor e depois de uma paragem prolongada, mas vamos ver. Ainda assim, creio que falar do Scudetto agora não seria justo. De momento o verdadeiro Scudetto, para todos, é ganhar a luta contra este vírus", finalizou.