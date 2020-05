Caner Erkin diz que Frank De Boer arruinou a sua carreira: «Tratou-me como um adolescente»

O internacional turco Caner Erkin arrasou o treinador Frank de Boer, culpando mesmo o holandês pelo rumo que a sua carreira tomou. O lateral-esquerdo, agora com 31 anos, chegou ao Inter em julho de 2016 como jogador livre, mas não tardou a ser enviado para o Besiktas em agosto, por empréstimo. Não chegou a fazer sequer um jogo oficial pelos nerazzurri.





"Pensei que seria um grande passo na minha carreira, que podia jogar com regularidade, conquistar troféus e ganhar a confiança dos adeptos do Inter", contou Caner Erkin ao portal FCInterNews.it."Eu nunca quis sair, nem quando o Roberto Mancini saiu, mas a atitude do Frank de Boer para comigo foi horrível. Ele deixou-me de fora como se eu fosse um adolescente recém-chegado da academia. Foi inaceitável"Erkin foi contratado por Roberto Mancini, que saiu pouco depois para dar o lugar a De Boer. "O Mancini testou-me na pré-época, ele tinha fé em mim e fiquei triste quando ele foi embora. Mas o tratamento que recebi do De Boer foi desrespeitoso, ele transformou o rumo da minha carreira com a sua atitude."O defesa confessa que nunca entendeu por que motivo o holandês o tratava daquela forma. "Desde que pisou os pés em Itália, nunca estive nos planos dele. Deixou-me de fora no último jogo da pré-época e depois nem me deixou participar nos treinos. Tive de treinar à parte.""Pensei que ele estava a tentar manipular-me, que queria fazer-me sentir tão frustrado que acabaria por ir embora. Não consigo explicar", acrescentou.De Boer acabou por sair apenas cinco jogos depois. "Todos sabiam o tipo de pessoa que ele era, por isso nunca entendi como foi possível ele chegar a um clube como o Inter. Concordo com o Jonathan Biabiany quando ele diz que o De Boer foi o pior treinador da história do Inter. É horrível que os meus sonhos tenham sido arrasados por um homem que lá esteve apenas dois meses e meio..."