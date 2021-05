Capitão do Lecce operado a um tumor: «Vi o terror nos olhos das pessoas que amo»

Marco Mancosu, capitão do Lecce, equipa da Serie B italiana que luta pela promoção à Serie A, revelou que foi operado a um tumor. O jogador, de 32 anos, que está no clube desde 2016, contou nas redes sociais que foi sujeito a uma cirurgia, a 26 de março, mas que ainda não sabe se precisa de quimioterapia.





"Fui sujeito a uma operação em a 26 de março. Tiraram-me um tumor. Vi um mundo que não conhecia, vi o terror nos olhos das pessoas que amo, vi terror e preocupação na minha mulher, que no ano passado perdeu o pai por causa deste problema. Tinha medo de não ver a minha filha crescer, fiz os testes nas melhores clínicas italianas, com pessoas a meu lado que até agora não sei se sobreviveram", contou o jogador, no Instagram."Eu estava na sala de espera e ali não importa se és um advogado, um jogador, o presidente ou um trabalhar normal. Somos todos iguais, todos a lidar com algo que não controlamos. Os médicos disseram-me que a minha época tinha terminado e que eu tinha de pensar na próxima. Mas depois de duas semanas já estava a correr no centro de treinos", prosseguiu."Depois de um mês era suposto eu voltar a Milão para ver se precisava de quimioterapia, mas ainda não fui porque quero fazer aquilo que mais gosto no mundo, que é jogar futebol. Depois trato disso no final da época. Já tive uma vitória", concluiu.