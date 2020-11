Carlo Ancelotti: «Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo são imortais»

Carlo Ancelotti, treinador italiano do Everton, comentou a atualidade do futebol italiano no programa 'Tiki Taka-La Repubblica del Ballo' e teceu elogios a Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo, avançados que considera serem "imortais".





O técnico admite estar surpreendido com as exibições de Ibrahimovic, que aos 39 anos continua a marcar golos no Milan. "Quando ele foi jogar para os Estados Unidos, pensei que estava na fase final da carreira. E em vez disso, marcou golos em praticamente todos jogos. Agora que está de volta a Itália, pensei que era o fim. Mas aqui também marca todos os domingos! É imortal, assim como Cristiano Ronaldo", considerou o técnico."Continuar a jogar é fácil, mas eles não jogam apenas, eles marcam! E marcar golos sempre não é fácil", sublinhou Ancelotti.Depois, recordou os tempos em que trabalhou com Cristiano Ronaldo, de 35 anos, no Real Madrid. "Nunca lhe disse para não jogar porque ele é melhor do que os outros. Não precisas de ser um cientista para entender isto."O técnico deixou também um conselho a Andrea Pirlo, o treinador da Juventus que tem sido alvo de críticas. "Ele não precisa de conselhos, mas eu quero dar-lhe um: se tiver que se afundar, que se afunde com as próprias ideias e não com as dos outros!"