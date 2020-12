Casa de Paolo Rossi assaltada durante o seu funeral

Enquanto família, amigos e também o Mundo do futebol prestavam um último tributo a Paolo Rossi, no momento do seu funeral um grupo de ladrões decidiu aproveitar o momento para assaltar a casa de família do antigo craque italianao, segundo revela a agência noticiosa ANSA.





De acordo com o que foi relatado, os meliantes terão visado a casa localizada na Toscana, de onde tiraram vários objetos de valor, desde relógios a dinheiro. Segundo a imprensa italiana, os ladrões terão acedido à habitação através de uma janela, sendo que ao que tudo indica nenhum alarme terá disparado, já que o relato feito revela que a mulher do antigo avançado apenas se apercebeu do assalto assim que chegou a casa e viu tudo revirado.