Cassano recorda 'pesadelo' covid-19: «Perdi 6 quilos e nos primeiros dias doía-me tudo»

Antonio Cassano está, finalmente, livre da covid-19. Em conversa com o seu amigo Christian Vieri, no Twitch, o antigo avançado recordou as dificuldades que enfrentou com a infeção que o obrigou a ser internado no hospital."Tive febre dois dias e tremores; como não sabia o que fazer fui ao hospital. Fiz todos os testes e numa TAC descobrimos o princípio de uma pneumonia. Agora estou negativo! No hospital trataram-me e em dois dias estava em casa. Esta manhã saí de casa finalmente depois de 20 dias. Perdi 6 quilos, nos primeiros dias tinha dores em todo o lado", contou.E prosseguiu, deixando igualmente o alerta: "Contagiámo-nos os quatro cá em casa, mas agora estamos bem. A vida continua, mas com atenção. Quero agradecer a toda gente que tratou de mim desde o primeiro momento e fizeram um trabalho excecional. Mas não só comigo, com toda a gente. (...) Há que nos vacinarmos. Já tomei as duas doses e assim que puder tomo a terceira".