Paulo Fonseca vê castigo reduzido e estará no banco da Roma frente ao AC Milan

O treinador português Paulo Fonseca viu, esta quinta-feira, o castigo de suspensão após o encontro frente ao Cagliari - que terminou com um empate a uma bola -, em que foi expulso no final da partida por protestos à equipa de arbitragem, reduzido de dois para apenas um jogo.





sabe que o técnico foi ouvido esta quinta-feira pelo comité de recurso, tendo os seus argumentos sido fundamentais para que o órgão lhe reduzisse o castigo.O técnico dos giallorossi irá, assim, falhar apenas o encontro com a Sampdoria na próxima jornada, sendo que marcará presença na importante partida frente ao AC Milan, no próximo dia 27, em jogo a contar para a 9.ª jornada do campeonato italiano de futebol.