Cédric apresentado no Inter: «Estou a aprender e a trabalhar duro»

Cédric Soares garantiu esta terça-feira que está a "trabalhar duro" e à "disposição do treinador" do Inter Milão, clube para o qual se transferiu no sábado até final da época 2018/2019 "As minhas primeiras impressões foram muito boas. Estou a aprender muito sobre o clube e a equipa. Estou à disposição do treinador, estou a aprender e a trabalhar duro", disse Cédric na sua primeira conferência de imprensa como jogador da formação orientada por Luciano Spalletti.O lateral direito português, que representava o Southampton desde a temporada 2015/16, considerou que existem muitas diferenças entre o futebol inglês e o transalpino, lembrando que cresceu no futebol português."Na liga inglesa joga-se um futebol muito rápido e ofensivo. Vendo os treinos do Inter pude perceber que há muita qualidade e que os jogadores sabem manter a posse de bola para escolherem o momento certo para iniciarem o ataque. Cresci em Portugal, onde me parece que há uma mistura destas duas ligas", afirmou.Cédric, que terá a companhia de João Mário na formação milanesa, admitiu que está mais "habituado a jogar pela direita", mas garantiu estar disponível para o que o treinador pretender.