Cédric no Inter pode valer 825 mil euros ao Sporting

Dia intenso para Cédric Soares. O internacional português chegou ontem bem cedo a Milão para a realização de exames médicos no Inter, clube que passará a representar até julho, por empréstimo do Southampton. Depois, rumou à sede dos nerazzurri para a assinatura do contrato e apresentação oficial, a qual acabou por ser adiada para hoje, devido a questões burocráticas.Apesar da longa espera e defraudadas as expectativas, os jornalistas italianos conseguiram algumas palavras do lateral-direito de 27 anos. "Estou muito feliz por estar aqui. Força Inter", limitou-se a dizer Cédric, que reencontrará no plantel às ordens de Luciano Spalletti o compatriota João Mário, com quem jogou no Sporting e na Seleção Nacional.O Inter garante uma solução de peso para o lado direito da defesa e fica com opção de compra por 11 milhões de euros. Caso a transferência definitiva se consume no final da época, o Sporting encaixa 825 mil euros, uma vez que tinha assegurado 15 por cento de uma mais-valia quando acordou a venda de Cédric para o Southampton em 2015, então por 5,5 milhões de euros, segundo o relatório e contas dos leões. A esta verba acrescerá a quantia respeitante ao mecanismo de solidariedade da FIFA.Nas redes sociais, os adeptos do Inter deram destaque ao facto de o clube apostar num jogador que foi aposta de Fernando Santos para o Mundial na Rússia, em detrimento de João Cancelo, lateral que a Juventus contratou ao Valencia no verão passado, depois de uma época cedido aos... nerazzurri.