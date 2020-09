CEO da Roma garante continuidade de Paulo Fonseca: «É o nosso treinador»

Nos últimos dias a imprensa italiana deu como certa a substituição de Paulo Fonseca no comando técnico da Roma, se a equipa não ganhasse domingo à Juventus, mas Guido Fienga, CEO dos rossoneri, garantiu hoje a continuidade do treinador português.





"Vamos esclarecer imediatamente o tema do treinador. Paulo Fonseca nunca foi um tema de discussão em cima da mesa neste clube. Fonseca é o nosso treinador, que deu início a um projeto na época passada, projeto esse que previa a construção de uma equipa jovem com um treinador jovem, mas já com muitas qualidades e que tinha de interiorizar todas as caraterísticas do nosso campeonato", frisou Fienga."Esta época, vamos dar continuidade a esse projeto, mas com mais um ano de experiência. Não entendemos porque é que já começaram com este tipo de discussão. Repito: Paulo Fonseca não está nem nunca esteve em dúvida", assegurou com veemência o dirigente, durante a apresentação do espanhol Pedro Rodríguez.Recorde-se que a imprensa transalpina apontava o nome de Massimiliano Allegri, ex-treinador da Juventus, como sucessor do português.