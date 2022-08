Charles De Ketelaere é reforço do AC Milan até 2027

O futebolista internacional belga Charles De Ketelaere é reforço do AC Milan para a nova temporada, tendo assinado um contrato por cinco anos com o campeão italiano, anunciou esta terça-feira o emblema em que alinha o português Rafael Leão.



De acordo com o emblema de Milão, o avançado de 21 anos, que alinhava no Club Brugge, assinou com o clube até junho de 2027 e já participou no treino da tarde da equipa liderada por Stefano Pioli.

De Ketelaere, que mede 1,92 metros e é esquerdino, tem oito jogos e um golo pela seleção na Bélgica e, em 2021/22, esteve em destaque no campeão belga, assinando 18 golos e 10 assistências em 49 jogos em todas as provas.

Segundo a imprensa italiana, o AC Milan terá pago 30 milhões de euros pela contratação do avançado formado no Club Brugge.