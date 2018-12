Chiellini e a presença de Ronaldo na Juventus: «É a cereja no topo do bolo»

No dia em que Luka Modric recebeu em Paris a Bola de Ouro, em Itália a associação de futebolistas do país atribuia os seus prémios anuais, numa cerimónia onde Cristiano Ronaldo também não compareceu.Mas a Juventus esteve entre os vencedores do dia e naturalmente o nome do português foi muito falado. Giorgio Chiellini, capitão dos bianconeri, desfez-se em elogios a avançado."Crescemos em autoestima. O Cristiano é a cereja no topo do bolo. Trabalha de uma forma incrível e é um exemplo. Dá-nos algo mais ao nível europeu, tal como nos deu o Pirlo em 2011. Ele é diferente e melhora todos os que estão em seu redor. O Cristiano é um desses jogadores de classe mundial que faz jogar bem todos os que estão ao seu lado", referiu o jogador transalpino, em declarações à Sky Itália.Mas a equipa também o apoia e o defesa lembrou a expulsão do português na Liga dos Campeões. "O Cristiano apercebeu-se em Valência que por trás dele está uma equipa importante. No Mestalla mostrámos que somos uma equipa com e sem ele."Chiellini não esconde que o grande objetivo da Juventus é conquistar a Liga dos Campeões. "A ideia é essa. Está-se a formar um onze base para estes primeiros jogos, mas temos de estar atentos porque quando as coisas estão demasiado bem, aparece sempre uma surpresa na esquina. Temos de prevenir essas situações. Há muitos jogadores que agora não jogam, mas o Allegri [o treinador] sabe que serão fundamentais no momento em que nem todos estaremos a um nível máximo."