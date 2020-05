Chiellini: «Higuaín chamou à Juventus um paraíso»

Giorgio Chiellini é o capitão da Juventus e já recebeu muitos jogadores novos no balneário dos bianconeri. Desta feita, o central italiano recorda a chegada de Gonzalo Higuaín desde o Nápoles até à formação de Turim e como avançado argentino demonstrou espanto pela dimensão do clube.





"O Gonzalo é um homem correto. Uma grande pessoa! Precisa sempre de se sentir confiante e que os colegas confiem nele. Lembro-me bem dos primeiros dias do Higuaín em Turim. Nós saímos juntos em equipa e os adeptos só lhe pediam para tirar fotografias. Ele chamava à Juventus um paraíso. 'Isto é o paraíso', repetia todos os dias. E isso só é possível porque na Juventus somos uma verdadeira família", revela o internacional transalpino na sua biografia.Além disso, Chiellini destacou o lado mais latino de Pipita. "Adoro a forma como ele é tão latino. Ele é meu companheiro de equipa e uma pessoa sensível. Isso faz com que ele sinta muito as coisas. Em alguns jogos até se calhar um pouco demais...", assume.