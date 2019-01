Chiellini: «Ronaldo destruiu os meus sonhos em muitas ocasiões»

Antes de se mudar para Turim, Cristiano Ronaldo era uma espécie de pesadelo constante para a Juventus, mercê dos golos que marcava praticamente em cada jogo que tinha ante os italianos. Tudo mudou este ano, com o homem dos pesadelos a passar para o estatuto de (possível) concretizador de sonhos, graças à transferência de 100 milhões de euros que o levou do Real Madrid para a Vecchia Signora. Quem o diz é Giorgio Chiellini, capitão da Vecchia Signora, que à BBC Sport revelou ainda que todos os dias aprende um pouco mais com o português."O Ronaldo marcou-nos imensas vezes e destruiu os meus sonhos em muitas ocasiões. Em Cardiff, Madrid, em Turim... Antes, a Liga dos Campeões era um sonho. Agora é um objetivo, porque o Cristiano é o melhor jogador do Mundo e precisávamos dele para dar esse último passo. É a sua personalidade. Tem imensa qualidade dentro do campo, mas a sua atitude fora do campo, a forma de trabalha, como se prepara, como vive a sua vida... ajudou-nos e mudou-nos", começou por admitir o defesa central da Juventus.De resto, e apesar de ser mais velho do que CR7 (apenas um ano, é certo), Chiellini admite que aprende todos os dias com a forma como o português age. "Estava curioso para ver a sua atitude longe dos relvados. O seu trabalho de ginásio e a sua concentração são coisas que tento aprender. Ajudou-me, porque quero evoluir a cada dia".Na mesma conversa, o defesa italiano admitiu que inicialmente nem acreditava que o avançado português se iria mesmo mudar para Turim. "Inicialmente não acreditei. Mas depois de ouvir os rumores durante alguns dias, falei com o Andrea Agnelli e fiquei surpreendido. Creio que para os adeptos e também para os jogadores foi algo anormal."A finalizar, Chiellini garante que os recentes casos extra futebol a envolver CR7 não afetam em nada o português. "Certamente que não. Nunca falamos sobre isso no balneário e o Cristiano tem sido capaz de apenas pensar no futebol".