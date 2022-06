Chivu rende-se a Mourinho: «Com o plantel que tinha à sua disposição, não conseguiria fazer mais»

Cristian Chivu assume-se como fã de Mourinho. O agora treinador da equipa Primavera do Inter Milão foi treinado pelo português precisamente em San Siro e analisou o regresso do 'Special One' a Itália, que terminou a época em glória com a conquista da Liga Conferência."Ganhar é sempre duro. E quem acha que a taça [Liga Conferência] não conta para nada não entende um princípio fundamental: chegar em primeiro nunca é dado garantido. Também gostei da sua capacidade para manter a Roma no caminho certo na liga, apesar de ter pensado no fim no jogo com o Feyenoord. O trabalho realizado foi excelente. Com o plantel que tinha à sua disposição, Mourinho não conseguiria fazer mais. Façam melhor do que ele", vincou em declarações ao 'Corriere dello Sport', dando conta da vertente psicológica melhorada após um ano de contacto com Mourinho."Ele transmitiu imediatamente a mentalidade vencedora à Roma", disse, mostrando-se "feliz pelos resultados" dos romanos, onde Chivu também foi jogador.