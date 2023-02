Choque em Itália: árbitra fechada dentro de estádio após interromper jogo por agressões

Aconteceu em Itália e está a chocar o mundo do futebol. Uma jovem árbitra foi fechada dentro de um estádio depois de interromper o jogo entre os juniores do US Darfo Boario e do AC Carpenedolo, numa altura em que dirigentes e jogadores de ambas as equipas se envolveram em confrontos.Segundo explica o 'Sportmediaset', a juíza decidiu suspender o encontro a partir do momento em que elementos das duas equipas se envolveram em agressões, altura em que optou, sempre pressionada, por regressar aos balneários. Momentos depois, quando saiu, percebeu que tinha sido abandonada e fechada dentro das instalações.Refira-se que as duas equipas foram punidas com derrota na partida, para além de terem sido aplicadas multas de 200 euros ao Carpenedolo e de 300 euros ao Darfo Boario.