«Chorava de desespero com a minha mulher»: internacional mexicano recorda drama com Gattuso

Apesar de curta, a passagem de Gennaro Gattuso pelo comando técnico do Nápoles - entre 2019 e 2021 - marcou (e de que maneira) alguns jogadores. É o caso de Hirving Lozano, internacional mexicano que não esconde o pesadelo que viveu às ordens do antigo médio e agora treinador italiano."Ele não me conhecia e não sabia onde [em que posição] jogava, mas nunca me perguntou nada. Quando és futebolista, há momentos em que dizes 'ok, as coisas não estão a correr bem aqui'. Quando ele chega começa a mudar jogadores [para o onze], mas nunca o fez comigo", começou por dizer Lozano, de 28 anos, no programa 'Hugo Sánchez Presenta'.E acrescentou: "Foi um ano terrível, chorava de desespero com a minha mulher. Dás-te conta que és melhor do que muitos dos que lá estão e questionas-te 'por que não me dão oportunidade?'. Custou-me muito trabalhar nos diálogos, mas depois começou a falar mais comigo. Não me conhecia, no primeiro ano não trocámos uma única palavra. Depois começou a falar mais e no segundo ano a equipa técnica já conversava mais comigo", rematou.Refira-se que Hirving Lozano acabou por deixar o Nápoles em setembro deste ano para rumar à Holanda, ao PSV. Gattuso, por outro lado, é o atual técnico do Marselha.