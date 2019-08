Chris Smalling perto de reforçar Roma de Paulo Fonseca

O internacional inglês Chris Smalling, de 29 anos, que atua nos ingleses do Manchester United, estará muito próximo de reforçar a Roma, segundo o 'Calciomercato'. De acordo com o mesmo site, o negócio poderá feito através do pagamento de 3 milhões de euros por parte do clube italiano pelo empréstimo de uma época, sem opção de compra.





Com o mercado de verão a terminar na segunda-feira, dia 2 de setembro, os responsáveis giallorossi tinham vindo a intensificar contactos por forma a garantirem um central que pudesse serno eixo da defesa, pelo que Smalling poderá agora ser o jogador escolhido para colmatar a saída do internacional grego. Recorde-se que os nomes detinham sido, anteriormente, apontados à Roma.Com a confirmação da transferência Chris Smalling prepara-se para abraçar a sua primeira aventura fora do futebol inglês onde representou o Maidstone United, o Fulham e o Man. United. O central realizou 34 jogos na última temporada ao serviço dos red devils.