Ciro Immobile Bota de Ouro aos 30 anos

Ciro Immobile selou ontem a conquista da Bota de Ouro 2019/20, ao marcar na derrota da Lazio frente ao Nápoles (3-1), e terminou a Série A com 36 golos em 37 jogos pela Lazio. O avançado dos romanos igualou o recorde de Higuaín, que em 2016 faturou por 36 vezes ao serviço do Nápoles .

Aos 30 anos, o italiano é o melhor marcador na Europa pela primeira vez e torna-se no terceiro transalpino a consegui-lo, depois de Luca Toni em 2005/06 e de Totti na época seguinte.

Neste final de temporada, Ronaldo foi quem mais deu luta a Immobile, mas não conseguiu marcar nos dois últimos jogos da Juventus - ficou em branco diante do Cagliari e não foi convocado para o jogo com a Roma - e acabou no último lugar do pódio, a cinco golos de alcançar a sua 5ª Bota de Ouro da carreira. Um troféu que Fernando Gomes arrecadou por duas ocasiões (em 1982/83 e 1984/85), depois de Eusébio ter ganho em 1967/68.