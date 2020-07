Ciro Immobile insultado por adeptos da Lazio avisa: «Deixem a minha família em paz!»

Ciro Immobile falhou um punhado de oportunidades de golo no jogo com o Sassuolo, a Lazio perdeu e o jogador foi insultado por alguns adeptos que, segundo diz, "têm a memória curta".





Sem especificar se os insultos aconteceram no Estádio Olímpico ou através das redes sociais, Immobile deixou uma mensagem aos adeptos no Instagram. "Alguns têm a memória curta, mas mesmo assim peço-vos que deixem a minha família em paz", escreveu o avançado, certamente referindo-se aos mais de 100 golos que já marcou com a camisola da Lazio, desde que chegou ao clube em 2016."Se querem escrever coisas más ou insultos, façam-no diretamente para mim. A minha família não tem nada a ver com isto. Obrigado", finalizou.A Lazio somou a terceira derrota consecutiva e perdeu terreno para a Juventus de Cristiano Ronaldo, líder com mais 8 pontos.