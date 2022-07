City Group acerta compra de 80% do capital do Palermo por cerca de 13 milhões de euros

O Palermo é a mais recente aquisição do City Football Group, consórcio cujo 'clube mãe' é o Manchester City. De acordo com a 'Sky Sport Itália', o histórico emblema italiano, que garantiu na última época a promoção ao segundo escalão, vendeu 80 por cento do capital por uma verba a rondar os 13 milhões de euros. Os restantes 20 por cento continuarão na posse de Dario Mirri, atual presidente do emblema da Sicília, um cargo que continuará a ocupar. O negócio deverá ser oficializado na segunda-feira, dia para qual o clube transalpino agendou uma conferência de imprensa.

Com mais esta aquisição, o 'império' do City Group aumentará para 11 clubes espalhados um pouco por todo o Mundo, com o Palermo a juntar-se a Manchester City (Inglaterra), New York City (Estados Unidos), Melbourne City (Austrália), Montevideo Torque (Uruguai), Yokohoma Marinos (Japão), Girona (Espanha), Sichuan Jiuniu (China), Mumbai City (Índia), Lommel SK (Bélgica) e Troyes (França).