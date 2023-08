Claudio Ranieri: «O Cagliari será a última equipa que treinarei»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Claudio Ranieri revelou que o Cagliari será a última equipa que vai orientar enquanto treinador de futebol. Em entrevista ao 'La Repubblica', o técnico, de 71 anos, não fechou, ainda assim, a porta a uma eventual proposta interessante de uma seleção nacional."Decidi que o Cagliari será a última equipa que treinarei. Faço uma exceção apenas para uma proposta internacional intrigante e especifico que não estou na corrida ao banco da seleção italiana. Vou parar no Cagliari, mas não sei quando", assumiu Ranieri, que orienta o clube recém-promovido à Serie A desde o início de janeiro último.O técnico italiano, que guiou o Leicester à surpreendente conquista da Premier League em 2015/16, explicou ainda por que pretende terminar a carreira ao nível de clubes no Cagliari. "Honestamente este é o lugar certo para parar, sinto que finalmente vou fechar um ciclo. A minha carreira começou aqui, porque, quando o Cagliari me chamou apostando num jovem sem experiência, há 35 anos, foi a aposta da minha vida", admitiu o técnico, que já havia treinado o emblema italiano entre 1988 e 1991.