Claudio Ranieri oficializado na Sampdoria

Cláudio Ranieri está de volta ao ativo e foi este sábado oficializado como novo treinador da Sampdoria. À imagem da época passada, quando assumiu o comando técnico da Roma, Ranieri volta a suceder a Eusebio Di Francesco e vai orientar o histórico emblema de Genova, 20º e último classificado da Serie A, com apenas 3 pontos somados nas 7 primeiras jornadas da prova.

A contratação de Ranieri foi oficializada ao início da tarde no Twitter da Sampdoria, com uma fotografia do técnico ao lado do presidente Massimo Ferrero.

O treinador italiano de 67 anos, que em 2015/2016 guiou o Leicester a um surpreendente título inglês, assina um contrato válido até 30 de junho de 2021 e tem estreia marcada para o próximo dia 20, no estádio Luigi Ferraris, diante da Roma do português Paulo Fonseca.