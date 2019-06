Clube italiano à venda por 1 euro

O Foggia Calcio, clube da 3.ª divisão italiana, está à venda por 1 euro. A família Sanella quer ceder o clube por não condições para continuar a investir."As graves vicissitudes que atingiram a nossa família e a equipa, devido a factos que ainda estão longe de estarem provados, certamente influenciaram os resultados desportivos, culminando com uma despromoção muito dolosa", escreve a família, em comunicado, que viu o presidente do Foggia, Fedele Sanella, ser detido por alegada lavagem de dinheiro. "O compromisso exigido tornou-se demasiado pesado e insustentável.""Da nossa parte o que queremos é que o Foggia tenha um futuro no futebol profissional, evitando frustrar os enormes esforços feitos ao longo dos anos, a grande paixão da nossa família e dos maravilhosos fãs. Por isso, aceitamos vender o Foggia Calcio pelo preço simbólico de 1 euro, apesar dos enormes investimentos económicos realizados nos últimos quatro anos", completa o comunicado, assinado por Fedele e Franco Sannella.O clube tem de encontrar um comprador até à próxima segunda-feira, para poder inscrever-se na Serie C.