Clubes da liga italiana querem espectadores nos estádios ainda esta época

Itália foi um dos países da Europa mais afetados pela pandemia do novo coronavírus e o campeonato da Serie A foi um dos últimos a ser retomado após a paragem. Com 6 jornadas ainda por disputar, os 20 clubes que integram a prova querem voltar a ter adeptos nos estádios ainda esta época e pedem uma abertura parcial dos recintos.





"Está a ser finalizado um protocolo que será enviado nas próximas horas ao presidente da FIGC [Federação Italiana de Futebol], Gabriele Gravina, para que possa ser usado nas reuniões com as instituições governamentais competentes. A Serie A, nos últimos jogos desta época, espera que cada clube tenha a possibilidade de reabrir os seus estádios a um número limitado de adeptos, de acordo com as especificidades de cada realidade e instalação", pode ler-se no comunicado emitido pela liga italiana.