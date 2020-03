Clubes estudam cortes salariais em Itália

Com graves repercussões financeiras esperadas, vários clubes italianos estão a começar a pensar em soluções de forma a amenizar o impacto financeiro da pandemia de Covid-19. Segundo o ‘Calcio & Finanza’, diversos emblemas estão a falar com advogados sobre a hipótese de fazerem cortes no salário dos jogadores durante este período de suspensão das competições. Esta será uma hipótese ainda ‘embrionária’, sendo sempre necessário haver conversas com a federação transalpina.

Entretanto, também em Itália, a ‘Gazzetta dello Sport’ avança que Claudio Lotito está a pressionar jogadores de Lazio e Salernitana – detém os dois clubes – para continuarem a treinar. O plantel da Salernitana terá mesmo treinado ontem, enquanto o da Lazio se recusa a comparecer.