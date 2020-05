Clubes italianos mantêm treinos individuais

O governo italiano anunciou este domingo novas medidas de desconfinamento, mas não aprovou o documento enviado pelo Ministério do Desporto que previa a possibilidade de as equipas poderem começar amanhã os treinos coletivos. Para já, mantêm-se as regras que estiveram em vigor nos últimos 14 dias: treinos individuais onde sejam cumpridas as regras de distanciamento de dois metros entre jogadores, podendo realizar-se exercícios com bola entre pequenos grupos de atletas. A resposta das autoridades só deverá chegar esta segunda-feira, aguardando-se pelas indicações específicas que poderão ser impostas aos clubes.

Em Itália não há também ainda data prevista para o regresso das competições e só no final da próxima semana deverá chegar a resposta sobre o plano apresentado pela liga para o recomeço do campeonato.

Vários clubes querem ainda ver levantada outra imposição: neste momento, quando um elemento de uma equipa acuse positivo para covid-19, todo o plantel é obrigado a cumprir quarentena. Segundo a imprensa italiana, só daqui a 10 ou 12 dias se decidirá sobre esta questão.