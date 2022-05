Com Nani no banco, Veneza perde pela 10.ª vez consecutiva e fica a um passo da descida

A Salernitana recebeu e venceu esta quinta-feira o 'lanterna-vermelha' Veneza, por 2-1, num encontro em atraso da 20.ª jornada, e deixou a zona de despromoção na Liga italiana. No Estádio Arechi, o avançado Federico Bonzazzoli colocou os anfitriões na frente da partida, quando estavam decorridos apenas sete minutos, uma vantagem que durou até ao tempo de descanso.





O francês Thomas Henry viria a repor a igualdade, aos 58', que foi anulada pelo golo do suplente Simone Verdi (67'), permitindo ao conjunto de Salerno deixar a zona perigosa da tabela, subindo, agora, ao 17.º posto, com 29 pontos, por troca com o Cagliari (18.º, com 28).Já o Veneza, que teve na ficha de jogo o internacional português Nani, é o 20.º e último posicionado, com 22, de uma classificação liderada pelo AC Milan (77), seguido do rival Inter de Milão (75).