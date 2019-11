Comissão de disciplina encerra setor do estádio do Verona após insultos racistas

A comissão de disciplina da Liga italiana decidiu esta terça-feira encerrar por um jogo um setor do estádio do Verona, do qual partiram no domingo insultos racistas contra Mario Balotelli, avançado do Brescia.O local em questão situa-se no setor 'Poltrona Este' do estádio Bentegodi, em Verona, e pode acolher cerca de 3.500 adeptos, num recinto que tem lotação para cerca de 30 mil espectadores.Em comunicado, a comissão de disciplina explica que os insultos racistas "foram claramente audíveis, não só pelo jogador, mas também pelo delegado mais próximo".No domingo, Balotelli chegou mesmo a ameaçar abandonar o jogo da 11.ª jornada do campeonato italiano, mas permaneceu em campo e marcou o único golo do Brescia, que perdeu por 2-1.