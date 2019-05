«Compraram Cristiano Ronaldo e não sabem como lhe fazer chegar a bola»

Andrea Pirlo considera que a Juventus tem de reforçar o seu meio-campo para aspirar a ganhar a Liga dos Campeões. O antigo craque do clube italiano referiu que Cristiano Ronaldo não poderá solucionar todos os problemas se não for devidamente 'alimentado' no ataque."Acho que precisamos de um Isco", começou por dizer o ex-internacional italiano à 'Sky Italia', referindo-se a alguém com o perfil do médio do Real Madrid. "Estamos num outro nível mas é preciso conquistar a Champions. Allegri há muito que tem na sua cabeça a equipa para o futuro e o meio-campo será um setor que terá de sofrer melhorias. Há falta de qualidade nesse posto, comprando-se Ronaldo sem saber como lhe fazer chegar a bola. São precisos médios para ir até ao fim na Liga dos Campeões."Recorde-se que a Juve conquistou a Serie A pela oitava época consecutiva mas acabou por ser eliminada nos quartos-de-final da Champions, diante do Ajax, numa temporada em que apostava as fichas todas no título europeu.