Contágios deixam ministro em alerta

Em Itália está complicado alcançar uma solução viável para o regresso das competições. Apesar de a maioria das equipas já terem voltado aos treinos, mas de forma individual, as dúvidas sobre se a bola vai voltar a rolar ou não permanecem, como deixou claro Vincenzo Spadafora, ministro do Desporto. "Os casos positivos para Covid-19 em algumas equipas não são um bom presságio. Mas, até entendermos como será a evolução da situação de saúde dos intervenientes e do país, não podemos dar uma resposta certa", disse à ‘Seila TV Bergamo’.

Recorde-se que nos primeiros testes realizados pelas equipas houve alguns resultados positivos. Na Fiorentina surgiram seis, na Sampdoria quatro e mais um no Torino, o que leva Spadafora a aconselhar calma. "A palavra de ordem é prudência. A tendência da curva na próxima semana e a opinião do Comité Técnico-Científico sobre o protocolo da federação de futebol vai permitir tomar uma decisão", destacou. O ministro revelou ainda que o governo está pronto para transmitir as diretrizes para o regresso do desporto. Na quarta-feira há uma assembleia dos clubes para ultimar pormenores.

Já no Nápoles, de Mário Rui, houve um atraso com os resultados dos testes e, por isso, apenas devem voltar hoje aos trabalhos. Enquanto, o AC Milan confirmou não ter novos casos no plantel.



Dybala em Continassa e Conte irrequieto



Depois de um longo calvário, com vários testes positivos, Paulo Dybala está de volta aos treinos. O avançado argentino, de 26 anos, foi visto no seu carro a entrar em Continassa, centro de treinos da Juventus, para realizar uma sessão de trabalho individual. Enquanto no Inter Milão não houve registo de casos positivos e por isso a equipa voltou ontem aos treinos. Mas, para surpresa de muitos, Antonio Conte, treinador de 50 anos, apareceu no relvado, se bem que ficou a observar ao longe. No entanto, o técnico não era esperado nesta fase, mas resolveu aparecer sem aviso, evidenciando saudades do trabalho diário.