Conte boicota conferência de imprensa por causa de um artigo do 'Corriere dello Sport'

Oggi non si terrà la conferenza stampa https://t.co/9ZPpGd8cR6#FCIM — Inter (@Inter) December 14, 2019

Antonio Conte não estará presente na conferência de imprensa de antevisão ao encontro deste domingo, na visita ao terreno da Fiorentina, em jogo a contar para a 16.ª jornada do campeonato italiano.De acordo com um comunicado publicado pelo emblema nerazzurri, a decisão do treinador terá sido tomada na consequência de um artigo do Correire dello Sport com uma mensagem "ofensiva" endereçada ao técnico italiano."Ontem [sexta-feira], foi publicada uma carta ofensiva no Corriere dello Sport contra o nosso treinador. Para enviar-nos um sinal claro a todos os meios de comunicação "'que devem garantir o respeito do povo'", hoje [sábado] a conferência de imprensa não será realizada", pode ler-se na nota publicada.