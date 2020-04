Coronavírus: Iaquinta questiona Governo sobre a segurança do pai preso

Vicenzo Iaquinta, antigo avançado de Udinese e Juventus, que tem o pai detido, por ligações à máfia calabresa, confronta as autoridades italianas, sobre um tema que, por cá, também vai dando que falar: a exposição dos presos ao novo coronavírus, que levou o governo português a propor a libertação de mais de 2.000 cidadãos que se encontram nas prisões portuguesas.





O campeão do Mundo, por Itália, em 2006, utilizou a sua conta oficial no Instagram, para mostrar um esquema da cela onde o seu pai se encontra detido e para deixar uma algumas perguntas às autoridades, que espera conduzam à sua libertação. "Partindo pressuposto que o meu pai é inocente!!! Este é o desenho de uma cela da prisão de Voghera. Como é que se mantém a distância de segurança?", questiona o antigo futebolista, numa mensagem claramente dirigida ao Primeiro-ministro, Giuseppe Conte, e ao ministro da Justiça, Alfonso Bonafede.Por cá, proposta do Governo que cria um regime excecional de flexibilização da execução de penas e indultos a presos, devido à Covid-19, foi aprovada esta quarta-feira, em votação final global, com votos contra de PSD, CDS-PP, Iniciativa Liberal e Chega.